Torino e Cremonese a duello per Marianucci: il centrale del Napoli a caccia di spazio

È sfida anche sul mercato tra Torino e Cremonese, oltre che sul campo. Entrambe le formazioni sono infatti alla ricerca di un difensore centrale per rinforzarsi. Fari puntati sul centrale della nazionale Under 21 Luca Marianucci, di proprietà del Napoli dove finora ha giocato poco (appena 90 minuti), evidenzia Tuttosport.

Il presidente De Laurentiis e il direttore sportivo Manna, però, credono fortemente nelle doti del centrale classe 2004, tanto da aver investito 9 milioni più 1 di bonus per portarlo in azzurro dall’Empoli. A causa della folta concorrenza, il difensore livornese sta trovando ora poco spazio nelle file dei campioni d’Italia e probabilmente un semestre in prestito potrebbe risultare utile alla sua crescita. Per questo il Napoli ha aperto la porta a un possibile trasferimento: purché sia a titolo temporaneo, dato che in chiave futura l’ex Empoli rimane un elemento sul quale puntano con convinzione.