Il Bologna guarda anche al futuro per la porta e ha messo nel mirino Rome-Jayden Owusu-Oduro, giovane estremo difensore olandese di proprietà dell'AZ Alkmaar. Il club rossoblù, stando a quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, ha preso informazioni sul classe 2004, chiedendo aggiornamenti sulla sua situazione. Non è l'unica società ad aver effettuato un sondaggio: anche l'Auxerre si è mosso nella stessa direzione, mentre dall'Inghilterra si registra l'interesse di altri club, al momento non resi noti.

IL MOMENTO DI OWUSU-ODURO ALL'AZ

Il portiere, nato nel 2004, sta vivendo una fase in cui il suo spazio ad Alkmaar si è ridotto. In questa stagione, infatti, è stato superato nelle gerarchie da Jari De Busser, arrivato in estate dal Go Ahead Eagles e diventato la prima scelta dell'AZ. Una situazione che può rendere concreta la valutazione di una nuova esperienza, con l'obiettivo di trovare maggiore continuità.

Resta da capire quali siano i margini per un'eventuale operazione e con quale formula potrebbe svilupparsi. Owusu-Oduro è infatti legato all'AZ da un contratto fino al giugno 2030: un elemento che mette il club olandese in una posizione di forza e che rende inevitabile un confronto con la società proprietaria del cartellino.