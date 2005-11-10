Omari Hutchinson stasera dovrebbe partire dal primo minuto nell'impegnativa trasferta di Atene del Milan. Per battere l'Olympiacos, Ruben Amorim è pronto ad affidarsi anche al 'mago' inglese. Classe 2003, talento cristallino, è sbarcato in Italia sul finire dell'ultima sessione di calciomercato per dare al manager portoghese un'alternativa in più sulla trequarti. Un centrocampista offensivo di piede mancino che il Nottingham Forest nell'estate 2025 aveva acquistato a titolo definitivo dall'Ipswich Town per 43.5 milioni di euro, ma che un anno dopo è stato ceduto in prestito causa incomprensioni con l'altra società dell'armatore ellenico Marinakis (proprietario sia del Nottingham che dell'Olympiacos, ndr).

Riscatto a poco più di 40 milioni

A fine agosto il Milan ha definito l'operazione con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, 3-4 milioni di euro per avere il classe 2003 a disposizione per una stagione e un diritto di riscatto molto impegnativo, fissato a poco più di 40 milioni di euro. Una cifra che il club rossonero conterà di sborsare solo se da qui in avanti - se già a partire da stasera - Hutchinson dimostrerà davvero di fare la differenza. Per ora il trequartista di Redhill che tra quattro giorni compirà 23 anni ha dimostrato ancora troppo poco: un gol contro l'Udinese in campionato, un assist in Europa League contro il Red Bull Salisburgo. Nell'unica gara fin qui vinta dai rossoneri in Europa.

Koben Bryant il suo modello

Hutchinson al momento della presentazione spiegò bene la sua idea di calcio e il suo modello di riferimento: "Mi piace darmi da fare, puntare la porta il più velocemente possibile e far divertire i tifosi. Sono molto ambizioso, mi piace lavorare duro e spero di fare bene qui. Guardo molto a Kobe Bryant come esempio, è uno degli sfondi del mio telefono: ascolto le sue interviste e cerco di fare mie le sue parole, nel calcio come nella vita". Uno dei più grandi sportivi di sempre come modello da seguire e un talento da tramutare con continuità in giocate decisive: già a partire da stasera, altrimenti quella al Milan sarà solo una parentesi.