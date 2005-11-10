Il Napoli fa sul serio per Pedro Morisco. Il portiere del Curitiba ha un contratto che scadrà il 31 dicembre del 2027 e gli azzurri vorrebbero anticipare la concorrenza, chiudendo un accordo già ora. Probabilmente però verrà acquistato nella finestra di giugno, quando Meret sarà in scadenza e Vanja probabilmente ceduto.

Le convocazioni con il Brasile

Pedro Morisco è stato uno dei primissimi portieri convocati dopo il Mondiale americano, tanto da giocare titolare due partite contro India e Giappone, mentre è andato in panchina con Singapore. "Quando ho saputo che poteva succedere, è stata già una grandissima sorpresa per me, perché significava che ero riuscito quantomeno a farmi notare, e questo era già un traguardo. Vengo da due anni in Série B; continuiamo a lottare per certi obiettivi e a sognare, ma quest'anno pensavo soprattutto a crescere, a maturare ancora molto e magari, tra un anno o due, ad arrivare a una convocazione. Invece è successo proprio al primo anno: è stata una sorpresa enorme.

In Brasile abbiamo il privilegio di avere molti portieri di talento. In questa fase di rinnovamento, sono felicissimo di essere tra i nomi presi in considerazione; spero, nei prossimi anni, di continuare a ottenere buoni risultati sia con il mio club che qui. Alisson? Fin dal primo momento in cui sono arrivato, lui ha iniziato a scherzare con me, sciogliendo subito il ghiaccio e allentando tutta la tensione dell'attesa. È una persona incredibile e per me è un privilegio immenso poter essere allenato da lui e imparare da lui".

Oltre a Pedro Morisco resiste anche la candidatura di Lorenzo Palmisani, del Frosinone.