A Foggia si completa la rivoluzione tecnica: via anche Giuseppe Pavone
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Tommaso Maschio
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autore Tommaso Maschio
26.11.2026 09:18Serie C
Dopo quattro mesi l'esperto dirigente lascia il ruolo di responsabile dell'area tecnica. Ora Pastore avrà pieni poteri nella gestione tecnica
A Foggia la rivoluzione dell’area tecnica è ormai completa. Dopo gli avvicendamenti fra Alex Casella e Ivano Pastore come direttore sportivo e fra Gaetano Auteri ed Emanuele Troise in panchina, il club si prepara a salutare anche Giuseppe Pavone.
L’esperto dirigente, fra gli artefici di Zemanlandia, era tornato a Foggia la scorsa estate occupando il ruolo di responsabile dell’area tecnica con il compito di supervisionare le scelte tecniche del club e supportare il ds Casella. Con la rivoluzione attuata in questi giorni ha deciso di salutare e lasciare il proprio posto dopo solo quattro mesi. Pastore dunque avrà pieni poteri nella gestione sportiva del club pugliese.
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