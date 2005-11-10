A Foggia la rivoluzione dell’area tecnica è ormai completa. Dopo gli avvicendamenti fra Alex Casella e Ivano Pastore come direttore sportivo e fra Gaetano Auteri ed Emanuele Troise in panchina, il club si prepara a salutare anche Giuseppe Pavone.

L’esperto dirigente, fra gli artefici di Zemanlandia, era tornato a Foggia la scorsa estate occupando il ruolo di responsabile dell’area tecnica con il compito di supervisionare le scelte tecniche del club e supportare il ds Casella. Con la rivoluzione attuata in questi giorni ha deciso di salutare e lasciare il proprio posto dopo solo quattro mesi. Pastore dunque avrà pieni poteri nella gestione sportiva del club pugliese.