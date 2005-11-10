Dopo le perquisizioni da parte della Guardia di Finanza, che hanno portato a un sequestro di 4,5 milioni di euro, e l’iscrizione nell’elenco degli indagati da parte della Procura di Pescara, nell’ambito di un’inchiesta su possibili reati societari, responsabilità amministrativa degli enti e autoriciclaggio dei relativi proventi che lo vede coinvolto con altre 17 persone e 13 società a cui viene contestato un profitto illecito da 12,5 milioni, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani dalle colonne del Il Centro fornisce la sua versione dei fatti: “Tutto quello che hanno chiesto l’abbiamo dato. Le perquisizioni nei nostri confronti sono tutte negative. Non è stato trovato nulla, non hanno sequestrato niente. Se siete qui e sto parlando è perché noi non abbiamo niente da nascondere. Nulla, zero, non un centesimo fuori posto. - spiega il numero uno abruzzese - Questa inchiesta è partita dalle cavigliere, le famose cavigliere di monitoraggio dei dati biometrici. Tutto è iniziato dai problemi della società che le forniva. Credono che quelle siano false fatture, ma non è vero, si può dimostrare, possiamo spiegare tutto”.

La preoccupazione per i conti del club e le scadenze di dicembre

Sebastiani poi si concentra sulle questioni legate al Pescara con la scadenza del 16 dicembre per i pagamenti: “Non posso toccare un centesimo dal mio conto personale, neanche un soldo. Sinceramente in questo momento non me ne importa nulla, penso solo alla squadra. - prosegue Sebastiani - Per fortuna siamo una delle migliori società pagatrici del campionato, non abbiamo pregressi. Però il 16 dicembre ci sono già nuove scadenze, tra oneri societari e scadenze federali. Il vero problema è questo. Se non dovessero sbloccare i conti sarebbe un problema, ma sono fiducioso”.

Il paragone con Lotito

Il presidente nella sua lunga intervista si lancia poi in un paragone con il patron della Lazio Claudio Lotito: “Molti dei nostri fornitori sono società di amici, persone vicine a noi. È la rete del Pescara che rende possibile il nostro miracolo. Basta controllare i parametri e si capisce che Solur prende anche poco. Fosse un'altra agenzia con quei livelli di ricavo prenderebbe una parcella più alta. - continua Sebastiani - Perché le pulizie della Lazio le fa la società di Lotito? Perché ci risparmia, ovvio. Se qualcuno me lo spiega, glielo spiego. Non chiedo di meglio, non ci sono fondi neri”.