“Mi sento argentino dentro l’Italia mi ha dato e mi dà tanto, ma sono sudamericano. La mia terra è lì e la vivo anche da distante a 360°”. Il centrocampista dello Spezia Galo Capomaggio parla così dalle colonne de Il Secolo XIX raccontando le sue origini e gli inizi a La Plata: “Sono nato vicino a un campetto e lì ho cominciato con i miei fratelli, Teo mi portava con lui e un giorno a furia di guardarlo giocare gli ho chiesto di entrare e mi hanno buttato in campo coi più grandi. In Argentina funziona ancora così, si gioca per strada fra asfalto e polvere”. Il centrocampista poi parla dei tre fratelli, Teo, Thiago e Poli, anche loro calciatori con cui sogna un giorno di giocare assieme.

Lo sbarco in Italia

Capomaggio poi racconta del suo sbarco in Italia, terra d’origine dei suoi avi sparsi fra Lazio, Piemonte e Marche, partendo dai dilettanti della Stilese per l’idea di un amico per poi passare a Scalea e Fasano fino al Cerignola dove diventa protagonista: “È il posto dove ho giocato di più e reso meglio, tre anni importanti che mi hanno fatto capire il vostro calcio, quando arrivò l’offerta dalla Salernitana ero pronto, mi ha fermato in Campania solo l’infortunio a fine stagione. - prosegue Capomaggio parlando poi dell’approdo allo Spezia - Parlando in estate con il direttore sportivo Daniele Faggiano e rimanendo Cosmi, capii che forse sarei partito da dietro nelle gerarchie e scelte; la proposta di Angelozzi e mio fratello Thiago che aveva già avuto Turati ed il suo staff mi hanno convinto a fare la scelta”.

Sul primo posto in campionato

Infine il classe ‘97 si concentra sulla stagione in corso che vede i liguri momentaneamente primi: “La Serie C storicamente è molto lunga e a questo punto dell’annata quattro punti di vantaggio sul Ravenna non possono essere definitivi. Ma se siamo lì, un motivo ci sarà”.