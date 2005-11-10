Stringere i denti fino a gennaio, per poi intervenire sul mercato e rinforzare una rosa che sta facendo i conti con numerose assenze. È questa la strategia del Milan, alle prese con un'emergenza infortuni che condiziona le scelte di Amorim. Per questo la dirigenza rossonera sta già lavorando sottotraccia per allungare le rotazioni, individuando nella fascia sinistra una delle principali priorità.

Balde nel mirino: Mendes prepara il terreno per gennaio

Il nome che stuzzica maggiormente l'interesse del Diavolo, scrive il Corriere dello Sport, è quello di Alejandro Balde. Il laterale spagnolo, classe 2003, potrebbe lasciare il Barcellona già nella finestra invernale e il suo agente Jorge Mendes sarebbe al lavoro per valutare le possibili opportunità. La valutazione dei blaugrana si aggira intorno ai 50 milioni di euro, mentre l'ingaggio del giocatore è di circa 5 milioni annui.

Prestito con riscatto: il Milan studia la formula

A favorire l'operazione potrebbe essere lo scarso impiego del terzino, che finora ha collezionato appena tre presenze in campionato, senza mai completare una partita. Una situazione che non soddisfa le aspettative del giocatore e che potrebbe spingerlo a cercare maggiore spazio altrove. Il Milan starebbe valutando la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, eventualmente trasformabile in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. La concorrenza, però, non manca visto che anche la Juventus, la Roma e diversi club stranieri seguono con attenzione l'evoluzione della situazione.