Carlos Augusto si tingerà nuovamente di nerazzurro. Il brasiliano classe '99 e il suo entourage hanno finalmente limato tutti i dettagli mancanti e raggiunto l'intesa finale per il prolungamento con l'Inter: secondo le informazioni raccolte da TuttoMercatoWeb, la firma dovrebbe arrivare nella giornata di domani, con scadenza del nuovo contratto fissata al 30 giugno 2031. Prossimamente arriverà anche l'annuncio ufficiale che certificherà il rinnovo.

La decisione era già stata presa

Vi avevamo già anticipato della volontà del club meneghino di estendere il contratto del giocatore oltre il 2028, dopo un avvio di stagione ottimale e numeri enormi per il giocatore (4 gol e 3 assist in 1068 minuti complessivi). Ormai è solo questione di ore affinché Carlos Augusto possa autografare il nuovo accordo in nerazzurro, che inevitabilmente corrisponderà a un adeguamento d'ingaggio al rialzo. Tempistiche ad ogni modo rispettate, con il desiderio condiviso di chiudere le pratiche entro Natale.

Lo scatto decisivo

L'Inter negli ultimi mesi ha accelerato le trattative per blindare il nazionale brasiliano, risolvendo così le precedenti incomprensioni avute con l'agente Giuseppe Riso. Intanto, per non farsi mancare nulla, anche ieri sera contro lo Stoccarda Carlos Augusto ha sfoggiato una prova gigantesca in Champions League, sul prato di San Siro. Carlo Ancelotti, ct del Brasile, continua a osservarlo nell'eventualità di una conferma nel giro della Nazionale verdeoro dopo il grande ritorno nell'ultima sosta di inizio novembre.