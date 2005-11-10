Non solo la fiction Rai andata in onda lo scorso weekend, in ricordo di una delle cose più iconiche dell'Italia. Come si legge sul sito ufficiale della Lega Pro, "l’album della collezione Calciatori Panini 2026-2027 sarà il protagonista in due turni del campionato di Serie C Sky Wifi. Nella 16ª e 17ª giornata i bambini che accompagnano arbitro e capitani porteranno con sé proprio una copia dell’iconico album, autentico punto di riferimento per i collezionisti di ogni età.

Le figurine Panini, simbolo del collegamento tra le generazioni, raccontano le storie più belle del calcio italiano da sessantasei edizioni, riuscendo ad aggiornarsi anno dopo anno: tra le 589 figurine di quest’anno ci saranno gli scudetti e gli home kit dei 60 club di Serie C.

Oltre alla presenza del nuovo album all’interno del cerimoniale prepartita e alle copie che verranno distribuite a scuole calcio, academy, settori giovanili e spettatori nel giorno gara, la comunicazione dell’iniziativa verrà arricchita con contenuti speciali sui canali social di Serie C e tramite messaggi dedicati che arriveranno in tutti gli stadi grazie alla cartellonistica led di bordocampo e agli speaker di ciascun club".