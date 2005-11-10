Il Desenzano ha il suo nuovo allenatore. Dossena ha firmato fino a giugnoUfficiale
Claudia Marrone
Lo avevamo anticipato ieri, oggi arriva l'ufficialità del tutto. Perché, attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, il Desenzano "comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra ad Andrea Dossena.
Il nuovo allenatore ha sottoscritto un contratto che lo legherà al Club fino al termine della stagione sportiva 2026-2027.
Andrea Dossena è il nuovo allenatore del Desenzano F.C.
Classe 1981, Dossena vanta un’importante esperienza nel calcio professionistico. Prima da calciatore, vestendo tra le altre le maglie di Liverpool, Napoli e della Nazionale italiana. Poi, dal 2019, da allenatore, alla guida di Crema e Ravenna in Serie D prima di approdare in Serie C, dove ha allenato Renate, Pro Vercelli, S.P.A.L. e per ultima il Novara.
Insieme a lui, si uniranno allo staff della Prima Squadra Samuele Olivi, nel ruolo di vice allenatore e il preparatore atletico Mauro Franzetti.
Il Desenzano F.C. rivolge loro un caloroso benvenuto, augurandogli buon lavoro per questa nuova avventura in biancazzurro".