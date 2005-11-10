Lautaro Martinez è tornato. Pio Esposito e Marcus Thuram vengono da un filotto straordinario di prestazioni e gol. Non ce ne voglia Bonny, attualmente fermo ai box e indietro nelle gerarchie di Cristian Chivu rispetto ai tre sopracitati.

Il Toro è pronto a riprendere fascia e titolarità dell'Inter

Il gol del Toro di ieri contro lo Stoccarda arriva un mese e mezzo dopo l'ultima volta, quel 13 ottobre che coincise con la doppietta contro il Club Brugge ma pure con l'infortunio muscolare. Ora Lautaro è tornato, da capitano, a modo suo. Col gol e l'esultanza rabbiosa a scrollarsi di dosso la polvere di queste settimane. E per Chivu si aprirà una questione non da poco, un "problema" se volete. Quelli che tutti gli allenatori vorrebbero avere certo, ma servirà sensibilità e capacità gestionale.

Rinunciare a Thuram e Pio Esposito oggi sembra impossibile

Perché col capitano dell'Inter di nuovo in campo, come disegnerà l'attacco nelle prossime partite? Dura pensare ad un Lautaro che ha perso gerarchie con lo stop. Dura togliere un riferimento tecnico come Thuram. Dura, durissima, pensare di rinunciare al Pio Esposito di queste settimane, anche perché panchinarlo ora significherebbe mettere in pausa quel clamoroso percorso di crescita mentale che sembra aver felicemente intrapreso. "Problemi" che ogni allenatore vorrebbe avere, d'accordo. Ma per non scontentare nessuno Chivu dovrà essere bravo a toccare di volta in volta i tasti giusti, soprattutto con quello che inizierà dalla panchina.