Wesley esce allo scoperto e chiama Endrick alla Roma. Intervistato nel post partita della gara pareggiata per 2-2 al Parco dei Principi contro il PSG, l'esterno brasiliano - ai microfoni di TNT Sports - ha parlato anche di mercato e in particolare del connazionale del Real Madrid, obiettivo numero uno del club capitolino in vista di gennaio. "Ho detto ad Endrick di venire alla Roma" ha ammesso senza digi di parole Wesley, che ha poi aggiunto: "Sarà lui ovviamente a decidere il proprio futuro, d'altra parte la carriera è la sua. Ma saremmo felici di accoglierlo qui".

Il futuro di Endrick tra Roma, Milan e Real

Parole che riaccendono il futuro del classe 2006, sempre più al centro di un duello di mercato tra Roma e Milan per strapparlo al Real Madrid. Anche i rossoneri, e in particolare il proprietario Gerry Cardinale, erano usciti allo scoperto nei giorni scorsi su Endrick, definito dal numero uno di RedBird "uno dei migliori, se non il migliore al mondo nel suo ruolo".

Il Milan fa sul serio e sarebbe già pronto a mettere sul piatto un'offerta da 70 milioni di euro per convincere il Real Madrid a lasciar partire il talento brasiliano. Una prospettiva che, tuttavia, non convince ancora del tutto i Blancos, indecisi tra la possibilità di cederlo e quella di puntare su di lui, come ha già lasciato intendere più volte José Mourinho. La Roma, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di farsi da parte: i giallorossi vogliono giocarsi le proprie carte per assicurarsi un talento di caratura internazionale e regalare a Gasperini un rinforzo di primissimo livello nella corsa al sogno Scudetto.