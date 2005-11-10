Novità sul fronte Andrea Adorante, in casa del Venezia. L'attaccante, protagonista della risalita dalla Serie B, è ormai recuperato dopo lo stop di quattro mesi per un'operazione alla schiena. Dalle parole in conferenza stampa del tecnico Davide Nicola però, emerge che sul suo conto vadano fatte ancora delle valutazioni per l'inserimento in lista, posto che già dalla lista dei convocati che sta per arrivare si saprà qualcosa in più.

Il motivo delle parole di Nicola su Adorante

Nicola infatti ha parlato sia del debreafing da fare con il proprio staff, che del confronto che dovrà avere con la società per l'eventuale cambio nella lista per la Serie A. Affinché Adorante torni fra i convocati infatti, dovrà essere inserito al posto di un altro giocatore in lista. Il motivo di queste parole è da ricondurre alla scelta da fare se inserirlo in lista fin da subito, oppure direttamente a gennaio, quando non servirebbe escludere un giocatore al suo posto: una valutazione da fare in condivisione con il club, evidentemente. Già nelle prossime ore si avranno novità sul suo conto.

Al momento non ci sono avvisaglie di mercato in vista di gennaio: si sta pensando al campo ed a ciò che serve per fare punti. Al contempo però il profilo di Adorante continua ad avere tanti estimatori soprattutto nell'alta Serie B. Nicola ha parlato anche della necessità di prendere una decisione per una lista "che sia definita e definitiva". Ecco le sue parole:

Come sta Adorante? Sarà convocato?

"Sta molto meglio. Oggi, dopo l'allenamento, faremo un debriefing con l'area medica e vediamo a che punto è. C'era ancora qualcosa che mancava a livello prestativo, ma poca roba. Poi ci incontreremo con la società e vedremo quale sarà la situazione legata a lui. Ma non vedo problematiche da questo punto di vista. Io sono assolutamente concentrato sul presente. Quando arriveranno poi le dinamiche legate alla valutazione del numero di giocatori che comporrà la rosa e che dovrà essere definito al massimo, ci sarà tempo per parlarne, io ho le idee chiare".

Per Adorante dovrete mettere mano alla lista. Avete già le idee chiare?

"Il debreafing è dopo, vediamo. Ci sono situazioni che vanno analizzate anche in funzione di infortunati e quant'altro. Vedremo. Alla vigilia della partita non è una cosa che mi assilla. Per me l'importante è il Bologna, la partita che possiamo fare, possiamo fare una gara gagliarda, equilibrata e importante".