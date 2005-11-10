Il calcio internazionale finisce nel mirino degli hacker. La FIFA ha confermato di essere stata vittima di un attacco informatico che ha consentito a soggetti non autorizzati di accedere a una quantità limitata di informazioni personali e aziendali. A rendere nota la vicenda è stato il portale specializzato in cybersicurezza The Record, con la conferma arrivata direttamente dall'organizzazione calcistica mondiale, che ha annunciato di essere al lavoro insieme alle autorità competenti per fare luce sull'accaduto.

"La FIFA è stata vittima di un attacco informatico criminale che ha comportato un accesso non autorizzato a un insieme limitato di informazioni personali e aziendali", ha dichiarato un portavoce. La federazione ha inoltre condannato con fermezza "l'acquisizione e la pubblicazione illecite di informazioni, in particolare di dati personali", definendo queste azioni una grave e inaccettabile violazione della privacy, potenzialmente capace di avere conseguenze significative sulle persone coinvolte.

LA RIVENDICAZIONE DEGLI HACKER: OLTRE 12 GB DI DATI

A rivendicare l'attacco sarebbe stato il gruppo di criminalità informatica denominato Handsome Boy Hacking Club (HBHC). La scorsa settimana il collettivo aveva dichiarato di aver sottratto oltre 12 GB di materiale dai sistemi della FIFA, sostenendo anche di aver tentato, senza successo, di estorcere denaro all'organizzazione. Secondo quanto riportato da The Record, il gruppo avrebbe successivamente pubblicato i file su un forum legato alla criminalità informatica.

Tra i materiali che gli hacker sostengono di aver acquisito figurerebbero documenti d'identità e relativi all'immigrazione, documentazione finanziaria e legale, oltre a informazioni riguardanti la governance dell'organizzazione. La FIFA, tuttavia, non ha fornito ulteriori dettagli sulla natura dei dati sottratti, sul numero delle persone eventualmente coinvolte o sulle tempistiche dell'intrusione.

ANCHE LALIGA NEL MIRINO: DATI DEI TIFOSI SOTTRATTI

L'episodio che ha coinvolto la FIFA arriva a pochi giorni dalla denuncia di un altro attacco informatico ai danni de LaLiga. La massima divisione del calcio spagnolo, con una comunicazione ufficiale del 23 novembre, ha reso noto che tra il 14 e il 16 novembre un criminale informatico era riuscito ad accedere abusivamente a una delle piattaforme tecnologiche dedicate ai servizi per i tifosi, sottraendo informazioni personali degli utenti registrati ai servizi digitali della lega e di alcuni club.

LaLiga ha precisato di aver individuato l'origine dell'accesso e di aver adottato il 16 novembre le misure necessarie per bloccare l'attacco e interrompere l'estrazione dei dati. L'incidente, secondo quanto comunicato dalla stessa organizzazione, è rimasto circoscritto alla piattaforma interessata, senza coinvolgere gli altri sistemi informatici né compromettere il regolare svolgimento delle competizioni. La vicenda è stata segnalata all'Agenzia spagnola per la protezione dei dati e alla Polizia Nazionale, che ha avviato un'indagine.