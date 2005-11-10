Per parlare dell'attualità di casa Bologna, ai microfoni del Resto del Carlino, è intervenuto l'ex attaccante Massimo Marazzina. Queste le sue considerazioni: "Se il Bologna fa punti importanti con Venezia e Como allora dimostra di essere in piena corsa per quinto/sesto posto. La mia sensazione è che ci siano squadre più attrezzate, ma c’è poco da dire: con Palladino il Bologna sta andando a un ritmo impressionante, così in Europa ci si va. Ma se non si sbloccano le punte, alla lunga viaggiare con i gol di esterni, fantasisti e centrocampisti è dura".

Prima di Lecce il Bologna era penultimo, ora a 3 punti dalla Juve

"Palladino ha trovato la chiave immediata dell’empatia. Lo dimostra Bernardeschi, che a me domenica ha impressionato. Nel primo tempo, dopo un corner battuto, si è fatto uno sprint di 70 metri per andare a chiudere la rifinitura di Lovric. Sono cose che non fai se non stai bene e se non hai un allenatore che ti è entrato in testa".

Tedesco è stato un errore?

"Non per il valore del tecnico, ma forse non era il momento. A volte non sono sbagliate le scelte ma i tempi: succede. Può darsi che dopo gli anni e gli spartiti con Motta e Italiano i rossoblù avessero bisogno di stimoli diversi. Bene averlo capito in tempo. E con Venezia, Roma e Como secondo me capiremo qualcosa di più su dove possa arrivare questo Bologna. Intanto è rinato e si è lasciato la paura di un’annata storta alle spalle e non è poco".