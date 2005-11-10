La 13ª giornata di Serie B si è chiusa con cinque vittorie interne, quattro successi esterni e un pareggio. Il Palermo ha battuto 4-1 il SudTirol con una doppietta di Johnsen e guida la classifica a 30 punti, tre in più del Modena, fermato sull'1-1 dal Pisa. Il Benevento ha travolto 5-0 l'Empoli, ultimo con 9 punti, mentre il Cesena ha superato 5-1 l'Ascoli con la tripletta di Shpendi. Il Catanzaro ha vinto 3-1 sul campo della Juve Stabia, la Carrarese 1-0 a Vicenza, l'Avellino 1-0 sul campo della Cremonese e la Sampdoria 2-1 a Padova, grazie alla doppietta di Mezzotero. Vittorie casalinghe anche per la Virtus Entella, 2-1 sull'Hellas Verona, e per il Mantova, 3-0 all'Arezzo.

Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori portieri del campionato cadetto dopo la tredicesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

Classifica Portieri

1. Perin (Palermo) 6.50 (9)

2. Sorrentino (Padova) 6.42 (13)

3. Martinelli (Avellino) 6.27 (13)

4. Plizzari (Südtirol) 6.23 (13)

5. Fulignati (Cremonese) 6.22 (9)