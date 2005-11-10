Bologna, Palladino: "Teniamo alto l'entusiasmo, ma sempre con umiltà. Oggi prova di maturità"

Il tecnico del Bologna Raffaele Palladino ha parlato a DAZN prima della sfida contro il Parma: "Non bisogna tenere l'entusiasmo basso, bisogna mantenerlo alto ma con umiltà, cosa che ha sempre contraddistinto questa squadra. Non abbiamo fatto ancora niente: abbiamo ottenuto grandi risultati e grandi vittorie, di crescita, ma la gara più importante è quella di oggi. Per me è una prova di maturità, questa è la partita più difficile. Il Parma è una squadra tosta, che ha vinto bene a Bergamo, lo stadio, che conosco bene è difficile. Dobbiamo capire a che punto siamo e mi aspetto una prova giusta".

Ha trovato l'11 titolare, un solo cambio rispetto all'ultima gara. Questo è l'assetto che le dà più garanzie?

"Non esistono titolare, sembrano frasi scontate, ma io non so quante formazioni ho cambiato. In base alla settimana e agli avversari, vediamo di gara in gara. Devono stare tutti concentrati, ho bisogno di tutti. Abbiamo dimostrato che i cambi fanno la differenze, nei finali di gara abbiamo messo giocatori di qualità e ribaltato le gare. E anche oggi avremo bisogno di gente che potrà fare la differenza. Abbiamo 25 calciatori pronti a battagliare, a crescere e a risalire".