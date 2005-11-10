Cesena-Catanzaro 1-0, le pagelle: Gelli e Frabotta sugli scudi, Iemmello imbrigliato
Lidia Vivaldi
Finale a sorpresa al Manuzzi: Gelli decide su calcio di punizione. Cesena-Catanzaro 1-0
LE PAGELLE DEL CESENA
Siano 6 - Non corre grossi pericoli, ma si fa trovare sempre pronto quando si tratta di neutralizzare i tentativi dei giallorossi.
Ciofi 6 - Deve vedersela con un giocatore di qualità come Dorval, ma riesce comunque a fare il suo. Un po' timido, invece, in fase di spinta.
Gelli 7 - Regge bene in fase difensiva, ma si prende la scena quando, all'83', veste i panni dell'attaccante e di testa spedisce in rete un calcio di punizione con il contagiri di Frabotta.
Mangraviti 6 - La difesa di Diamanti è ben organizzata e concede pochissimo agli attaccanti avversari, grazie anche alla precisione dei suoi centrali.
Frabotta 7 - Fondamentale il suo salvataggio sulla linea di porta che evita lo svantaggio, e altrettanto importante il traversone su calcio piazzato che mette Gelli nelle condizioni di segnare il gol vittoria.
Bisoli 6 - Fa legna in mezzo al campo, ma non trova mai quel guizzo in più per imbeccare i compagni più avanzati.
Bohinen 5,5 - Poco incisivo nel contesto di una partita tatticamente piuttosto bloccata.
Dal 65' Guidi 6- Restituisce dinamismo alla mediana bianconera nel finale di gara.
Pagano 6,5 - Gioca numerosi palloni e non si tira indietro quando si tratta di battagliare con gli avversari. Sono sue anche un paio di conclusioni interessanti nel primo tempo.
D'Andrea 6 - Trovandosi quasi sempre chiuso dalla difesa avversaria ci prova dalla distanza, ma senza grossi risultati.
Dal 62' Caprini 6 - Sfiora il raddoppio nei minuti di recupero ma Pigliacelli gli nega la gioia del gol.
Shpendi 6 - Viene imbrigliato per quasi tutta la gara dall'attenta marcatura dei difensori giallorossi. Fa fatica a trovare spazi utili ma riesce comunque a far correre qualche brivido a Pigliacelli.
Druiventak 5,5 - Ci mette l'impegno ma risulta un po' confusionario. Non è al meglio e alza bandiera bianca nel finale di primo tempo.
Dal 46' Fiori 5,5 - Più ordinato del compagno, spreca però l'occasione migliore costruita fino a quel momento dal Cesena sparando alle stelle un pallone che chiedeva solo di essere depositato in rete.
Allenatore: Diamanti 6,5 - Cesena e Catanzaro si affrontano in una sorta di partita a scacchi dove nessuna delle due squadre vuole rischiare di scoprire il fianco all'avversario. Ma per quanto Shpendi, D'Andrea e Fiori vengano arginati, la compagine bianconera riesce a trovare comunque la mossa decisiva grazie a due difensori.
LE PAGELLE DEL CATANZARO
Pigliacelli 5,5 - Quasi inoperoso nel primo tempo, si lascia beffare dal colpo di testa di Gelli, ma forse non avrebbe potuto fare molto anche se avesse anticipato il tuffo alla sua sinistra. Nel recupero evita lo 0-2 con un intervento di istinto.
Frosinini 6 - In collaborazione con i compagni di reparto costruisce una diga difensiva che tiene botta per oltre 80 minuti, capitolando solo su un episodio.
Antonini 6 - Grande attenzione nelle chiusure difensive, limita con efficacia un elemento pericoloso come Shpendi.
Imperiale 6 - Fa buona guardia sugli inserimenti degli attaccanti bianconeri.
Candela 5,5 - Pochi guizzi nel primo tempo, ma nel complesso è tutta la squadra a spingere poco sull'acceleratore. Ci riprova a metà ripresa ma è ancora la difesa avversaria ad avere la meglio.
Franky Tchaouna 6 - Dopo un inizio piuttosto in ombra, trova progressivamente più spazio. L'ingresso del gemello lo ringalluzzisce.
Mosti 5,5 - Pochi spunti in fase di costruzione. Non è facile per i centrocampisti giallorossi superare le trame difensive del Cesena.
Dal 61' Giovane 5,5 - Non dà il cambio di passo che servirebbe al Catanzaro nel finale.
Alesi 6 - Inizia bene, dialogando con i compagni e provando anche la conclusione personale. Nella ripresa progressivamente perde di efficacia. Dall'87' Pafundi s.v.
Dorval 6 - Nel primo tempo si inventa un'azione personale che per poco non fa saltare il banco, ma commette anche qualche sbavatura che rischia di costare cara. Gara a due facce.
Iemmello 5,5 - E' ben marcato dai difensori avversari, ma da un giocatore del suo spessore ci si aspetta sempre la giocata che possa spostare gli equilibri. Il capitano giallorosso risulta invece piuttosto spento.
Dal 61' Franck Tchaouna 6 - Mignani prova la mossa a sorpresa e per poco non ci azzecca: grande giocata al 71', assist per Koffi e un quasi gol che viene salvato miracolosamente da Frabotta.
Koffi 5,5 - Prestazione generosa ma con pochi spunti offensivi per l'attaccante ivoriano. Nel finale va vicinissimo al gol ma il suo tiro viene murato sulla linea.
Allenatore: Mignani 5,5 - Il Manuzzi si conferma campo stregato per il Catanzaro, che non vince in Romagna da 50 anni. La gara odierna tuttavia poteva portare un altro punticino in dote ai giallorossi, ma quando gli equilibri saltano con il gol di Gelli, la squadra non riesce a riprendere la rotta giusta e deve arrendersi ad un avversario più organizzato.