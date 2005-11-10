Cagliari-Frosinone, mister Alvini: "Non abbiamo sfruttato abbastanza le occasioni"

Una sconfitta per il Frosinone di mister Massimiliano Alvini che, alla Unipol Domus, esce battuto 1-0 contro il Cagliari. Una buona prestazione dei ciociari che non è bastata per ribaltare il risultato. Al termine del match, il tecnico dei gialloblù ha risposto alle domande dei media.

Ore 17:20 La conferenza stampa inizierà a breve.

Ore 17:23 Inizia la conferenza stampa.

Crede sia stata una prestazione in ombra?

"No non credo che sia stata una partita in ombra. Abbiamo avuto le occasioni per pareggiarla, semplicemente non siamo stati bravi noi".

Quale sarà la chiave di lettura per ritrovare la vittoria?

"Oggi dovevamo azzannare di più la partita. Dobbiamo solo lavorare di più per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".

Pensa che qualche suo giocatore abbia provato fastidio in questa partita?

"No, semplicemente abbiamo giocato a ritmi più bassi, troppo leziosi e troppo palleggio. Abbiamo avuto poca rifinitura efficace. Abbiamo avuto le occasioni, ma non le abbiamo sfruttate. Ce l'abbiamo messa tutta ma non è stato abbastanza. Onore al Cagliari".

Come mai ha chiesto scusa ai tifosi del Cagliari?

"Ho scavalcato la mia area tecnica e mi sembrava il minimo chiedere scusa ai tifosi avversari".

Si avvicina sempre ai suoi tifosi? Oggi l'abbiamo vista molto vicino a loro.

"Non si possono non ringraziare i tifosi che viaggiano e ci supportano. Portare a casa un risultato positivo sarebbe stato un premio per loro, mi dispiace non esserci riusciti".

Ora arriva la sosta, ma pensa comunque che sia un bel risultato il fatto che si parli tanto del suo Frosinone?

"Se avessimo vinto e avessimo portato a casa il risultato, mi sarei rilassato. Ora c'è da lavorare".

Ore 17:30 Termina la conferenza stampa.