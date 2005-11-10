Parma, Gilardino: "La cosa più importante è il processo. Vogliamo dare continuità"

L'allenatore del Parma Alberto Gilardino ha parlato a DAZN prima del match contro il Bologna: “La cosa più importante è il processo della squadra e del collettivo. È naturale che, arrivando da due risultati utili, c’è la volontà di dare continuità, anche di prestazione attraverso l’atteggiamento e il sacrificio che dovremo mettere in campo, sapendo che è una partita importante per tutto l’ambiente, un derby, ma soprattutto importante per noi per dare continuità. Ci saranno momenti durante la gara dove dovremo essere bravi a soffrire e altri dove dovremo mantenere alta la concretezza e la concentrazione”.

Daffara e Lontani convocati, c’è il suo zampino? Due scelte forti da parte sua nel metterli titolari.

“Lontani e Daffara sono due giocatori di grande prospettiva, due ragazzi che lavorano forte durante la settimana. Ce li teniamo stretti, hanno margine di miglioramento e hanno la volontà di farlo. Sono cose importanti”.

La motivazione delle scelte di Cremaschi e Romero?

“In base alla strategia della partita e a come vogliamo iniziare la gara e anche a che partita ci troveremo di fronte durante la stessa. Si fanno determinate valutazioni in base alle caratteristiche dei giocatori”.