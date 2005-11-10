Torino, Simeone: "Creato troppo poco, dobbiamo migliorare. Gol? Fortunato, però..."

17.35 - L'attaccante del Torino, Giovanni Simeone, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Lecce, valida per l'undicesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com

Abate chiedeva un Toro carico, Cos'è successo oggi?

"Mi è sembrato un Toro carico. Loro erano ordinati con un blocco basso, poi abbiamo trovato il vantaggio. Dispiace che non abbiamo giocato veloce perché tenevamo tanto il pallone. Abbiamo creato poco pur facendo possesso, dobbiamo migliorare negli ultimi 30 metri. Dobbiamo giocare più velocemente e rischiare di più per poter creare"

Vi arrivano pochi palloni davanti?

"Sì, ci stiamo lavorando. Oggi il Lecce stava in blocco basso con giocatori alti, ma dobbiamo creare di più e assistere gli attaccanti non sempre spalle alla porta. Non è la prima volta che accade, dobbiamo insistere e migliorare"

Ci racconta il gol e come mai non ha esultato?

"Ero un po' arrabbiato, tenevamo tanto palla senza rischiare davanti. Avevo studiato Falcone, sapevo che dovevo tirare e sul gol mi ha aiutato la fortuna. Ho voluto tirare"

Come vede il processo di crescita?

"Abbiamo fatto tre vittorie, poi con il Como abbiamo giocato un'ottima gara. Nel frattempo abbiamo perso Mandragora, è importante in tutti i sensi. Il percorso si valuta a fine stagione: abbiamo fatto punti e siamo migliorati tanti rispetto al Bologna, resto positivo. Oggi dispiace per il risultato, ma le sei partite mi lasciano positivo. Il mister ci sta addosso, ci dirà come migliorare"

Quanto dovete cercare la fortuna?

"Quando hai meno palloni, appena hai mezza occasione devi cercare di tirare. Il gol è stato un po' di fortuna e un po' no, conosco Falcone e la sua parata sulla linea su di me non è casuale. E' forte, ci tiene tanto alla sua squadra"

Come potete ancora riconquistare i tifosi?

"Si è creato qualcosa dopo la lunga sosta, qualcosa di bello. Li salutiamo e si sente nesso tra noi e loro, poi con risultati che non vanno benissimo sono dispiaciuti come noi. E' giusto essere dispiaciuti, una partita come oggi in casa va vinta. Ora pensiamo a migliorare durante la sosta, siamo sulla strada giusta"

17.43 - Termina la conferenza stampa di Simeone