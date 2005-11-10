Bologna, prima da titolare per Vitik: "Chance importante, darò il massimo per la squadra"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 14:45Serie A
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31.10.2026 14:45Serie A
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Il difensore del Bologna Martin Vitik ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match contro il Monza valido per la 10^ giornata di Serie A.
Prima da titolare: quanto è importante per te trascinare la squadra?
"Darò il mio meglio come sempre per la squadra, chance importante per me anche per mettere minuti in più nelle gambe".
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