Bologna-Verona 1-2: ecco la coppia Orban-Bowie, male Vitik e Moro

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:19Serie A
Christian Sgura

Risultato finale del match: Bologna-Verona 1-2.

BOLOGNA

Skorupski 6 - Sorpreso dalla conclusione di Frese e incolpevole sul gol di Bowie. Bravo nel primo tempo su Gift Orban.

Zortea 6 - L'asse tra lui e Orsolini non funziona nel primo tempo, ma nella ripresa si riscatta subito con l'assist con i giri giusti per il gol di Rowe. In copertura lascia parecchio a desiderare. Dal 78' Lykogiannis S.V.

Vitik 4,5 - Sul gol di Bowie ha gravissime colpe, sbagliando il tempo dell'intervento e favorendo la discesa sulla corsia laterale di Gift Orban. Dall'84' Pobega S.V.

Lucumi 5,5 - Anche lui è meno sicuro del solito al centro della retroguardia, con il suo compagno di reparto che non lo agevola particolarmente.

Joao Mario 5 - Schierato sulla corsia di sinistra, fatica terribilmente nel corso della gara, sbagliando troppo. A destra nel finale, più a suo agio, dà qualcosa in più.

Moro 5 - La manovra del Bologna è davvero troppo lenta e prevedibile e il croato è tra i primi a rispecchiare questo aspetto: tempi sbagliati nelle giocate e molta imprecisione, oltre a poca reattività sul gol di Frese.

Ferguson 5,5 - Gara difficile anche per il capitano dei falsinei, ammonito nel primo tempo e in palese difficoltà nella zona nevralgica del campo. Dal 66' Sohm 5,5 - Non aggiunge nulla in termini di inserimenti offensivi.

Orsolini 5,5 - Non è proprio il suo momento: servito poco dai compagni, ma anche quando il pallone ce l'ha lui è poco incisivo. Colpisce il palo in avvio di ripresa. Dal 66' Bernardeschi 6 - Il più attivo dei cambi effettuati da Italiano, ci crede su ogni pallone. Peccato per un calcio di punizione che poteva sfruttare meglio.

Odgaard 5 - Si rivede dal 1' dopo il gol vittoria contro il Pisa, ma risulta a tratti spaesato in mezzo al campo, frequentemente costretto a giocare la sfera lontano dalla porta.

Rowe 7 - La freccia dei rossoblù ci prova ripetutamente e con la sua velocità abbinata a grande tecnica è nel vivo del gioco dal primo minuto. Nella ripresa arriva finalmente la sua prima gioia personale in Serie A. Dal 77' Dominguez S.V.

Castro 5,5 - L'attaccante argentino sfiora il gol con una grande conclusione da fuori nel primo tempo. Poi spreca una chance importante sul recupero di Rowe e anche nella ripresa non riesce a capitalizzare le occasioni avute.

Vincenzo Italiano 5 - Primo tempo brutto dei rossoblù, con una manovra prevedibile e poca lucidità negli ultimi metri. La ripresa inizia al meglio con il gol di Rowe, ma incredibilmente il Verona, che non vinceva da 3 mesi, ribalta tutto. E giovedì c'è il derby europeo contro la Roma.

HELLAS VERONA

Montipò 6 - Un grande intervento su Odgaard nella ripresa e poco altro: non è chiamato a interventi degni di nota, sul gol subito poteva fare forse qualcosa in più.

Edmundsson 6,5 - Il difensore faroese e nuovo innesto del mercato di gennaio gioca una gara attenta, concedendo davvero poco agli avversari.

Nelsson 6,5 - Rischia nel primo tempo facendosi scippare il pallone da Rowe in area di rigore: sarà l'unica defezione difensiva della sua gara.

Frese 7 - Preferito dal 1' a Valentini, blocca tutte le iniziative di Orsolini e realizza un bel gol con un sinistro dal limite dell'area che lascia immobile Skorupski.

Oyegoke 6 - ha di fronte un avversario temibile come Jonathan Rowe, ma il numero 2 del Verona copre benissimo la corsia di competenza, con tanta attenzione. Dall'82' Valentini S.V.

Akpa Akpro 6,5 - Si sacrifica tanto in entrambe le fasi, in particolare in quella difensiva. Decisamente meno preciso quando si avvicina alla porta avversaria.

Gagliardini 6,5 - Con la sua esperienza detta i tempi nella mediana scaligera, da un suo fallo viene annullato al VAR il gol siglato da Sarr.

Harroui 6 - Unisce qualità e grande lavoro a supporto dei compagni di reparto, uscita positiva del nazionale marocchino. Dal 73' Suslov 6 - Mette altri minuti nelle gambe dopo il grave infortunio.

Bradaric 6 - Il Verona attacca con più continuità dall'altra parte del campo, lui si limita ad una gara attenta in fase difensiva, lasciando pochi spazi.

Gift Orban 7 - Torna dopo la squalifica e si nota subito: tutti i pericoli offensivi prodotti dall'Hellas Verona partono dai suoi piedi e fornisce l'assist per il primo gol in Italia di Bowie. Dal 95' Al-Musrati S.V.

Bowie 7 - Si è sbloccato l'acquisto del Verona nel mercato di gennaio: gioca bene e generosamente per la squadra, realizzando la prima pesante rete nel nostro campionato. Dall'82' Sarr 6,5 - Solo il VAR gli nega la gioia del gol, dopo aver superato nettamente Lucumi nell'1 contro 1.

Paolo Sammarco 7 - Vittoria incredibile dell'Hellas che va sotto nel punteggio e poi ribalta tutto con cuore e grinta. Gli scaligeri tornano a vincere dopo quasi 3 mesi in Serie A e tengono accese le speranze di salvezza. I punti da recuperare restano comunque sette e ci sarà da soffrire.

