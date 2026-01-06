TMW Lazio scatenata, Guendouzi al Fenerbahçe in chiusura. Ora tutto su Maldini e Loftus-Cheek

La Lazio, come prevedibile, è tra le più attive sul mercato. Dopo quella di Valentin Castellanos, il club di Claudio Lotito è prossimo a definire un’altra cessione: è infatti in chiusura la trattativa per il trasferimento di Mateo Guendouzi al Fenerbahçe.

I contatti tra le parti hanno portato all’intesa, sulla base di un conguaglio da 27 milioni di euro come parte fissa, più bonus per 1-2 milioni di euro. Cifre molto simili a quelle del Taty: il centrocampista francese dovrebbe partire alla volta di Istanbul a breve.

Con i soldi derivanti da queste cessioni, la Lazio finanzierà il suo mercato in entrata. Oltre a Petar Ratkov, in arrivo dal Salisburgo, i capitolini sono in pressing con l’Atalanta per Daniel Maldini e con il Milan per Ruben Loftus-Cheek, pallino di Maurizio Sarri che l’ha già allenato ai tempi del Chelsea e non vede l’ora di poterlo guidare di nuovo.