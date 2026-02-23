Caos a Guadalajara, Mondiale in Messico a rischio? Rotto il patto con gli USA. Tutti i dubbi

Il Messico è sotto assedio, o quasi, dopo l'uccisione del narcotrafficante Nemesio Oseguera Cervantes, detto El Mencho, capo del Cartello Jalisco Nueva Generacion e il pensiero non può che andare al Mondiale che dovrà disputarsi la prossima estate nel Paese centroamericano, Canada e Stati Uniti. Nelle ultime ore le autorità hanno infatti attivato l’allerta rossa mentre diverse sedi diplomatiche hanno invitato i propri connazionali a restare all'interno delle proprie abitazioni, per un caos totale che potrebbe mettere a rischio le gare che dovrebbero essere disputate proprio a Guadalajara.

Rotto il patto con gli USA.

In tutto questo, come riporta il media messicano Milenio, c'è un retroscena spinoso che merita di essere raccontato: nei mesi scorsi il governo messicano avrebbe infatti chiesto a quello degli Stati Uniti di evitare operazioni contro El Mencho in tutto il 2026, per evitare di destabilizzare il Messico durante l'anno del Mondiale. Un’intesa informale che non si sarebbe però concretizzata e adesso, vista la rottura dell'accordo segreto, il Mondiale sarebbe a rischio.

Notizie poco rassicuranti.

La tv che detiene i diritti della Coppa del Mondo 2026, Televisa, ha fatto sapere che la posizione del Messico nel ruolo di co-organizzatore del Mondiale è entrata in una fase di critica incertezza e la FIFA, nelle prossime settimane, dovrà parlare dell'argomento, insieme ai comitati organizzatori delle sedi messicane. Intanto è incerto il destino dell'amichevole tra Messico e Islanda prevista a Querétaro, mentre alcune gare del campionato Nazionale messicano sono state rinviate a data da destinarsi.