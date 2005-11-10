Serie A, i migliori 5 italiani dopo 9 giornate: Raimondo perde il primato per un centesimo

Focus TMW
Serie A, i migliori 5 italiani dopo 9 giornate: Raimondo perde il primato per un centesimoFocus TMW
autore
Gaetano Mocciaro
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 22:08Serie A
autore Gaetano Mocciaro
30.10.2026 22:08Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Aphadjo Cisse entra in classifica direttamente al primo posto. Nonostante il ko del Milan contro il Bologna, il trequartista ha giocato una grande partita segnando una doppietta. E per un solo centesimo, Antonio Raimondo perde la corona. Esce dalla graduatoria Daniel Maldini, nonostante il gol segnato alla Roma e il 7 in pagella. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro con almeno la metà delle presenze a voto.
1. Alphadjo Cisse (Milan) 6.90 (5)
2. Antonio Raimondo (Frosinone) 6.89 (9)
3. Mattia Zaccagni (Lazio) 6.75 (8)
4. Emanuele Lulli (Roma) 6.75 (6)
5. Giacomo Calò (Frosinone) 6.72 (9)
Serie
Altre notizie Serie A
Oggi
22:38 Serie AFocus TMW
Focus TMWSerie A, la Flop 20 dopo 9 giornate: Stulic il peggiore. Parma, la più rappresentata
22:30 Serie ATMW
TMWThiago Motta è tornato su piazza. Quanti club lo hanno cercato in questo anno e mezzo
22:23 Serie AFocus TMW
Focus TMWSerie A, la Top 20 dopo 9 giornate: un trio al comando. Roma, la più rappresentata
22:08 Serie AFocus TMW
Focus TMWSerie A, i migliori 5 italiani dopo 9 giornate: Raimondo perde il primato per un centesimo
22:00 Serie A
Italiano a 360° su Fiorentina e Napoli, le parole di Hojlund e Pulisic: le top news delle 22
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi