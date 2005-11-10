Cisse-show e il Milan ribalta il Bologna, chiudendo il primo tempo in vantaggio: 2-1

Primo tempo divertente tra Milan e Bologna, tra grandi giocate e clamorosi svarioni difensivi. 2-1 per i rossoneri in una partita iniziata in salita e ribaltata entro la mezz'ora di gioco.

Mbangula colpisce alla prima da titolare

Palladino si presenta con due novità rispetto a Cagliari: Amondarain al posto di Miranda e Mbangula al posto di Cambiaghi. E proprio il belga, alla prima da titolare, sblocca la partita: pressing vincente di Zortea su Musah sulla trequarti, Pobega prosegue l'azione e serve nuovamente l'esterno destro che va sul fondo e mette in mezzo per il Mbangula che liberissimo in area colpisce e supera Maignan.

Cisse show

Anche Amorim cambia qualcosa rispetto a Udine e quella più rilevante riguarda Cisse che gioca al posto di Pulisic. E il classe 2006 tra il 14' e il 27' fa due gol. Il primo su svarione di Theate che gli consegna la palla del pari, il secondo su uno splendido assist di Tomori che lo trova libero di colpire col sinistro.

Tomori allarma

Proprio Tomori, tra i migliori in campo, nei minuti finali si tocca la coscia e dà l'impressione di non poter continuare la partita. Se così fosse sarebbe un grosso problema con i rossoneri che devono già fare a meno delle assenze di Gila e Gabbia in difesa, ma anche eventualmente di Saelemaekers come terzino destro.