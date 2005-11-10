Vinko Marinovic, allenatore del Borac Banja Luka, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Atalanta di Conference League: "Rispettiamo la Dea, una squadra che arriva da uno dei campionati migliori d'Europa. Sapete anche voi che ha vinto l'Europa League. Ci aspetta una partita impegnativa", si legge su TuttoAtalanta.

Come vi siete preparati al match di domani?

"La squadra è pronta. Giochiamo nel nostro stadio e davanti ai nostri tifosi. Vogliamo dimostrare di avere qualità, ma anche coraggio. È importante essere organizzati e concentrati per tutti i 90 minuti. Sappiamo che anche il più piccolo errore può costarci caro. Non vogliamo difenderci per tutta la partita. Possiamo essere un avversario scomodo se giochiamo come sappiamo".