Questa sera il Parco dei Principi si illuminerà per dare vita a PSG-Roma, sfida valida per il quinto turno di Champions League e in occasione della quale i giallorossi sono chiamati all'impresa di tenere testa ai campioni d'Europa in carica. Gian Piero Gasperini, allenatore della formazione capitolina, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TNT Sports Brasil per parlare di un giocatore fortemente candidato a partire titolare questa sera: Wesley (6 assist in 15 partite stagionali).

Che elogi strappati a Gasp

"Lui è un giocatore molto duttile, questo credo che sia una grande risorsa", ha esordito il tecnico della Roma, prima di scendere più in profondità. "Ha giocato spesso a sinistra con me, un po' per necessità e un po' per convinzione perché dall'altra parte ha fatto ottime gare. Però è un giocatore diventato molto bravo anche in fase difensiva: nella partita con il Real Madrid ad esempio è stato molto positivo, come nella marcatura su Vinicius, suo connazionale. È ancora molto giovane, ha solo 23 anni, ma è in un'evoluzione veramente positiva". Sbilanciandosi infine: "Oggi credo che sia uno dei migliori al mondo".