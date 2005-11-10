Monza, non solo gli eventuali addii pesanti: per gennaio occhi su Suleiman Camara
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Dimitri Conti
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Oggi alle 19:30Serie A
autore Dimitri Conti
25.11.2026 19:30Serie A
Il club brianzolo segue con attenzione il classe 2001 dello Slovan Bratislava: piace anche a New York Red Bulls, prima proposta da 4-5 milioni di euro.
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Da quest'estate, l'esterno d'attacco Suleiman Camara (24 anni) ha lasciato per la prima volta la Spagna, salutando il Racing per lo Slovan Bratislava, nella capitale della Slovacchia, ma a gennaio per lui potrebbe anche arrivare il momento dell'addio e di un ritorno in uno dei top-campionati europei. Potrebbe persino essere la Serie A. Anche se le sirene più rumorose per lui in questo momento arrivano dalla MLS negli Stati Uniti d'America.
Anche il Monza ha chiesto info
Secondo il giornalista di mercato Matteo Moretto, sarebbe pronta per lui una prima proposta da 4-5 milioni di euro dai New York Red Bulls. Sul giocatore però ci sono squadre europee, e anche di Serie A, visto che il Monza ha chiesto informazioni.
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