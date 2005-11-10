Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, durante la conferenza stampa di presentazione della sfida contro l'Omonia Nicosia, ha parlato anche di Kenan Yildiz e delle sue condizioni fisiche: "Sta andando benissimo. Stamattina si è messo a far un allenamento di precisione e non vedo l'ora di vederlo in partita. Adesso dobbiamo aspettare i tempi corretti. Non avere un calciatore del suo livello è un vuoto che siamo costretti a riempire in qualche modo. Poi sostituirlo con Alajbegovic, Boga o Kolo Muani sono un bel modo di sostituirlo però lui è quel campione che difficilmente riesci a ritrovare in un mese".

Ekhator può giocare in coppia con Woltemade?

"Io lo vedo come una prima punta fisica che attacca bene la profondità. Un giocatore che sa rendere una palla sporca poi giocabile. Con lui diventa tutto più organizzato, tutto più possibile. Ribalta la situazione da incerta a certa. Baldini parla benissimo di lui, stravede per lui. Sono d’accordo avendoci avuto a che fare. È una promessa, i giovani hanno questa qualità di non voltarsi indietro e guardare avanti, andando a pretendere cose. Lui la sta facendo vedere in allenamento, mi aspetto abbia tranquillità di giocare. Non voglio addossare tutta questa responsabilità, però è un calciatore di buona prospettiva. Ogni campione prima di esserlo è stato una promessa".

Come si spiega le difficoltà di Cambiaso?

"Cambiaso gioca e non voglio cercare spiegazioni. Lui è una persone profondamente intelligente e sensibile. Io lo guardo lo giudico e in base a quello che mi da io poi restituisco. Io ho totale fiducia perché è quello che ha fatto vedere il calciatore che è".