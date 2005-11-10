Roma, Gasperini: "Abbiamo le nostre caratteristiche, così siamo arrivati fino a qui"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 19:45Serie A
autore Paolo Lora Lamia
25.11.2026 19:45Serie A
Il tecnico della Roma, poco prima dell'inizio del match col PSG: "Loro sono la squadra più forte, non dobbiamo farci mancare nulla".
© foto di www.imagephotoagency.it
Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, prima della sfida di Champions League contro il PSG.
Più coraggiosi o più intelligenti stasera?
"Non dobbiamo farci mancare niente, questa è veramente la squadra più forte".
Si è inventato qualcosa?
"Abbiamo le nostre caratteristiche, siamo arrivato così a giocarci queste partite
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