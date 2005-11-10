Da Juve Stabia-Catanzaro a Pisa-Modena, le formazioni ufficiali della 13ª giornataLive TMW
Tommaso Maschio
Si apre con Juve Stabia-Catanzaro il turno infrasettimanale della Serie B che si giocherà fra martedì 24 e mercoledì 25 novembre per chiudersi con il big match fra Pisa e Modena. Le altre gare di cartello in programma sono Cesena-Ascoli, Cremonese-Avellino e Vicenza-Carrarese.
Serie B, 13ª giornata: il programma
Martedì 24 novembre
19:00 – Juve Stabia-Catanzaro
Juve Stabia (4-3-3): Vukovic; Maggioni, Bettella, Bellich, Perin; Battistella, Buglio, Pierobon; Maistro, Di Nardo, Sibilli. Allenatore De Giorgio
Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli, Frosinini, Antonini, Imperiale; Candela. Francky Tchaouna, Petriccione, Giovane, Dorval; Franck Tchaouna, Pecorino. Allenatore Mignani
20:00 – Benevento-Empoli
20:00 – Cesena-Ascoli
20:00 – Virtus Entella-Hellas Verona
20:00 – LR Vicenza-Carrarese
20:00 – Palermo-Südtirol
Mercoledì 25 novembre
19:00 – Cremonese-Avellino
20:00 – Mantova-Arezzo
20:00 – Padova-Sampdoria
20:00 – Pisa-Modena