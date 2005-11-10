Borussia Dortmund, caccia in Italia fra i giovanissimi: l'obiettivo è Angelo Gobbo della Fiorentina

Angelo Gobbo è finito nel mirino del Borussia Dortmund. Uno dei più talentuosi giocatori del vivaio della Fiorentina, capace di segnare 12 gol in 8 partite con l'Under 17, piace e molto ai tedeschi, sempre alla ricerca di talenti in Italia: l'ultimo in ordine di tempo è stato Inacio dell'Atalanta, ma anche i difensori Reggiani e Mané.

Non ha contratto da professionista

Gobbo finora ha un accordo da apprendista, quindi sarebbe disponibile praticamente gratis, a parte l'indennizzo per la sua formazione. Alto 1,76 e nato a Firenze, nelle giovanili si è distinto per la prolificità: 15 gol in 27 partite in Under 15, 13 in 20 nell'unser 16. In questa stagione è esploso, segnando anche una tripletta nel derby contro l'Empoli.

Nelle scorse settimane ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della FIGC. "Quest’anno il mister Cristiani mi sta schierando trequartista o esterno. Ho fatto anche la mezzala. Sono sempre ruoli offensivi, però posso variare a seconda di quello che mi dice l’allenatore" Franco Mastantuono è fuori categoria, mentre Cristiano Ronaldo è un esempio assoluto. Anche Pio Esposito, per la grinta che mette in ogni partita che gioca. L'obiettivo?Segnare più gol possibili e arrivare il più lontano possibile, magari fino a conquistare lo scudetto".