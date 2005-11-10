Sampdoria, torna di moda il nome di Pierini: l'attaccante può essere un obiettivo per gennaio

La Sampdoria comincia a guardare con attenzione alla prossima finestra di mercato e tra i profili che tornano d'attualità c'è quello di Nicholas Pierini. L'attaccante di proprietà del Sassuolo era già stato accostato ai blucerchiati durante la sessione estiva e, secondo quanto riportato dal Secolo XIX, potrebbe rientrare nei piani della società ligure in vista di gennaio.

Per Pierini si tratterebbe di un ritorno in Liguria, una destinazione che conosce già e che potrebbe rappresentare una soluzione gradita. La pista è da monitorare, con la situazione che resta in evoluzione.

Prima di intervenire sul mercato, però, la Sampdoria dovrà fare i conti anche con le liste da presentare alla Lega B. Attualmente quella degli over è al completo e sarà quindi necessario individuare una soluzione per liberare uno spazio in caso di nuovi innesti. In questo senso, l'infortunio di Sinani potrebbe portare alla sua esclusione dalla lista alla prima occasione utile, consentendo così al club di recuperare un posto.