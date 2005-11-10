Il ritorno di Ronaldinho visto dall'interno, parla l'amico: "Ero con lui, il sorriso è lo stesso"

Fabio Cordella, socio in affari e grande amico di Ronaldinho, ha concesso un'intervista esclusiva a TMW all'indomani del clamoroso ritorno nel calcio del Pallone d'Oro, oggi 46enne. Di seguito un estratto della nostra chiacchierata sul nuovo "esordio" tra i professionisti del Gaucho, che ha giocato titolare nel derby tra Ravenna e Forlì in Serie C, restando in campo per un tempo e mettendo pure il suo zampino sul primo gol.

L'intervista di TMW a Fabio Cordella

"È stata un'emozione straordinaria, ma voglio andare oltre l'aspetto puramente calcistico. Ronaldinho non è semplicemente un ex calciatore: è un patrimonio del calcio mondiale, un uomo che ha regalato felicità a milioni di persone. Rivederlo in campo, a 46 anni, con quel sorriso che lo ha reso unico, significa ricordare a tutti che il calcio è prima di tutto gioia, passione, divertimento e condivisione", ha esordito Cordella ai microfoni di TMW.

Cordella ha vissuto da vicino anche le ore che hanno accompagnato il ritorno del brasiliano. "Più che sentirlo, sono stato con lui fino a questo momento! Ho avuto quindi la fortuna di vivere da vicino queste due giornate speciali e di condividere personalmente le sue emozioni". Un legame che, come racconta, va ben oltre gli impegni professionali: "Con Ronaldinho abbiamo costruito negli anni un rapporto che va ben oltre quello professionale. C'è una grande amicizia, stima reciproca e soprattutto un legame umano autentico e familiare, così come anche con suo fratello Roberto".

A colpirlo, soprattutto, è la persona che si nasconde dietro il campione. "Nonostante tutto quello che ha vinto e rappresentato nella storia del calcio mondiale, è rimasto una persona semplice, sorridente, capace di emozionarsi ancora davanti all'affetto della gente". Una semplicità che, a detta di Cordella, si manifesta soprattutto davanti ai più giovani. "Vedere quanto entusiasmo riesca ancora a generare, soprattutto nei bambini e nei ragazzi, è qualcosa di meraviglioso. E posso assicurarvi che il suo sorriso non è cambiato. È lo stesso sorriso che ha fatto innamorare milioni di persone del calcio".

Da qui anche una riflessione sul momento del movimento calcistico. "Oggi si parla troppo spesso di calcio attraverso polemiche, interessi economici e risultati. Ci dimentichiamo di quanto sia importante far sognare i bambini e trasmettere alle nuove generazioni i veri valori dello sport". Per Cordella, Ronaldinho rappresenta proprio questo: "Il calcio ha un bisogno enorme di ritrovare entusiasmo, passione e soprattutto figure capaci di ispirare i giovani. Il calcio ha bisogno di leggende che trasmettano emozioni, non soltanto di campioni che vincano trofei".