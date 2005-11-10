In Nazionale torna il vero Pohjanpalo: appannato al Palermo, mattatore con la Finlandia

La domenica di calcio internazionale ha regalato partite ricche di gol, tra cui il 7-2 imposto dalla Finlandia a San Marino in Nations League. Un match che ha visto, tra i protagonisti assoluti, un Joel Pohjanpalo che ultimamente aveva avuto un rapporto un po' conflittuale con il gol.

2 gol oggi, 5 nel girone

Schierato al centro dell'attacco dal ct Jacob Friis, Pohjanpalo ha ripagato la fiducia contribuendo con una marcatura multipla al settebello finlandese: tra il 36' e il 42', ha messo a segno una doppietta determinante per mettere in ghiaccio in match già nel primo tempo. Con i 2 gol di oggi, il centravanti del Palermo sale a quota 5 in questa edizione della Nations League: i primi 3 li aveva fatti alla 1^ giornata, sempre contro San Marino.

Al Palermo a digiuno da inizio ottobre

Questa doppietta in Nazionale può segnare una svolta nella stagione di Pohjanpalo, che in maglia rosanero non si sta confermando l'animale da gol ammirato nella scorsa stagione. Partito con 2 centri nelle prime 6 giornate, dal match contro l'Empoli datato 10 ottobre non è più andato a segno. La generosità comunque messa in campo è lodevole, ma quando a un centravanti manca bucare la porta avversaria è chiaro che la sua prestazione non sia del tutto soddisfacente. Il 7-2 a San Marino come sliding door? Se lo augura tutta Palermo.