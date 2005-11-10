Pio Esposito somiglia più a Vieri o più a Toni? Più calzante il paragone del fratello

Pio Esposito a Bruxelles ha raggiunto dieci reti con la maglia della Nazionale. L'ha fatto in 15 partite, ad oggi la sua media racconta di un gol ogni 88 minuti. Non una media usuale, tutt'altro: Zola ha chiuso la sua carriera con 10 realizzazioni in 35 gare con l'Italia, Cassano in 39, Insigne addirittura in 54. Si dirà giustamente che questi non sono centravanti però Esposito è anche un classe 2005: 21 anni, l'esordio con l'Italia solo nel settembre 2025 e oggi già un pilastro di questa squadra. Forse l'unica certezza di un tridente offensivo che andrà costruito attorno alle sue qualità. Già, ma quali sono le sue qualità più importanti?

Tra Vieri e Toni...

L'accostamento più naturale soprattutto per il fatto di vestire la maglia dell'Inter è a Christian Vieri, ma lo stesso Bobo in più interviste ha sottolineato le differenze: "Ha caratteristiche diverse dalle mie. Come struttura è più simile a Toni". E in effetti l'accostamento a un grande protagonista del trionfo del 2006 ci sta: per capacità realizzative (ma quelle non mancavano neanche a Vieri), soprattutto per la capacità di lavorare per la squadra e difendere palloni.

Meno potente di Vieri, forse però più tecnico di Toni, Esposito dal fratello Salvatore è stato accostato a un altro centravanti e forse il suo è il paragone più calzante: "Edin Dzeko. Un paragone importante, ma ha quelle caratteristiche". Ed effettivamente la sua capacità di ripulire palloni e di metterli a disposizione dei compagni ricorda proprio proprio uno dei cavalli di battaglia del centravanti bosniaco: ancora non siamo sui livelli di uno dei 9 più forti e tecnici degli ultimi vent'anni, ma la strada è senza dubbio quella giusta.

Sì, l'Italia ha finalmente un 9

I paragoni inevitabilmente sono tanti: c'è chi l'ha accostato ad Altobelli ma quello era un altro calcio, c'è chi l'ha paragonato a Van Nistelrooy e perché no... Però parliamo anche in questo caso di un centravanti che ha fatto la storia del calcio europeo, un bomber da quasi 400 reti in carriera. Numeri così non si raggiungono con un paio di stagioni ben fatte, calma, ma la strada è quella giusta. Soprattutto, è giusto inserirlo già tra le certezze della Nazionale che verrà: finalmente l'Italia ha trovato il centravanti che cercava da anni.