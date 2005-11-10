Fusco nel mirino della Serie B: Avellino e Cesena seguono l'attaccante della Cavese
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 12:04Serie C
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16.11.2026 12:04Serie C
Cinque gol e due assist per l'attaccante classe 2005 della Cavese, finito sotto osservazione di Avellino e Cesena.
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© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Cinque gol e due assist in questo avvio di stagione hanno acceso i riflettori su Gerardo Fusco. L'attaccante classe 2005 della Cavese si sta mettendo in evidenza con prestazioni convincenti e il suo rendimento ha attirato l'interesse di due società di Serie B.
Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, Avellino e Cesena stanno monitorando con attenzione la crescita del giovane attaccante, raccogliendo informazioni sul suo conto nelle ultime settimane.
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