Forlì, si raffredda la pista Cassani: nodo staff. Anche Dossena prende tempo, possibile rinvio

Il Forlì potrebbe dover attendere ancora per conoscere il nome del nuovo allenatore. Dopo le dimissioni di Nicola Campedelli, la società biancorossa ha avviato diversi contatti per individuare il successore, ma le trattative non hanno ancora portato a una soluzione definitiva. E anche la giornata di oggi, che secondo le indicazioni del direttore sportivo Matteo Mariani avrebbe dovuto segnare la svolta, potrebbe concludersi senza un annuncio.

Forlì, si complica la pista Cassani: il problema è lo staff

Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, si è infatti raffreddata la candidatura di Stefano Cassani, reduce dall'esonero al Carpi e considerato negli ultimi giorni uno dei principali favoriti per la panchina romagnola. Il problema riguarda la composizione dello staff tecnico: Cassani vorrebbe portare con sé due collaboratori di fiducia, mentre il Forlì preferirebbe affidarsi a un allenatore disposto a lavorare con lo staff già presente in società, senza ulteriori innesti.

Anche Andrea Dossena, altro profilo valutato dalla dirigenza, ha chiesto ulteriore tempo prima di dare una risposta definitiva. Non è escluso che dietro le sue perplessità ci sia proprio una questione legata ai collaboratori,. Rimane sullo sfondo Marco Bernacci, attualmente alla guida della Primavera, ma l'orientamento del club sarebbe quello di puntare su un tecnico che abbia già maturato esperienza tra i professionisti. Il casting, dunque, prosegue e non è escluso un ulteriore slittamento della nomina.