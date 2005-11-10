Mantova, la Cremonese insiste per Bragantini: pronta una nuova offensiva a gennaio
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 11:49Serie B
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16.11.2026 11:49Serie B
La Cremonese torna a seguire il centrocampista offensivo del Mantova: Botturi lo aveva portato in biancorosso nel 2023.
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Il mercato di gennaio potrebbe riportare la Cremonese sulle tracce di Davide Bragantini. Dopo aver resistito alle avances estive per i propri gioielli, il Mantova rischia di dover affrontare un nuovo tentativo dei grigiorossi, intenzionati a rinforzare la squadra con il centrocampista offensivo classe 2003.
Come riportato da CuoreGrigiorosso.com, Bragantini è un profilo particolarmente apprezzato da Christian Botturi, che lo conosce bene: fu proprio l'attuale direttore sportivo della Cremonese a portarlo a Mantova nel 2023. Un interesse che non si è spento e che potrebbe tradursi in un nuovo assalto durante la sessione invernale. La trattativa potrebbe entrare presto nel vivo.
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