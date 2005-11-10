La Juve dice no alla Premier per Alajbegovic e McKennie. Ma ha senso resistere per entrambi?

La Juventus sta attraversando un momento complicato, ma i suoi giocatori continuano a far gola in giro per l'Europa, soprattutto in Premier League. È il caso di Kerim Alajbegovic e Weston McKennie, due che per motivi diversi sono stati al centro di questi primi mesi della stagione bianconera: per il bosniaco c'era tanta curiosità dopo il suo arrivo in estate, lo statunitense invece è sempre tra i più positivi grazie alla sua duttilità.

Perché Alajbegovic è da tenere

Il 19enne è arrivato qualche mese fa e potrebbe costare alla Juventus al massimo 37 milioni di euro tra parte fissa, oneri accessori e bonus. Il Chelsea lo voleva e ora ha rimesso gli occhi su di lui, Spalletti finora ha centellinato il suo utilizzo e lui ha ripagato con sprazzi di talento, ma il futuro davanti a sé è roseo e le partite in Nazionale lo dimostrano. Venderlo adesso in Inghilterra, prima ancora che abbia mostrato tutto il suo potenziale, sarebbe un errore che i bianconeri non devono commettere.

Perché McKennie può essere ceduto

Nel 2020 la Juventus prelevò in prestito l'americano dallo Schalke 04 e negli anni, comprendendo il riscatto e le variabili, ha versato circa 28,5 milioni di euro ai tedeschi per le prestazioni del classe '98. Soprattutto dopo il prestito al Leeds il jolly della Vecchia Signora è risultato utilissimo a tutti gli allenatori transitati alla Continassa e ha adesso un contratto fino al 2030. Se il Manchester United dell'ormai suo ex ct Pochettino però dovesse formulare un'offerta importante per lui, venderlo per Carnevali sarebbe un'ipotesi da prendere seriamente in considerazione. In fondo, non è un top player a cui non si può rinunciare.