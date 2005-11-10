Calhanoglu dall'Inter alla Juve? Mirabelli: "Come il cacio sui maccheroni. Ricorderebbe Pirlo"

Massimiliano Mirabelli è stato colui che ha portato in Italia, più precisamente al Milan, Hakan Calhanoglu. Il regista dell'Inter oggi è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo e ha il contratto in scadenza a giugno, motivo per cui fa gola a tanti top club, tra cui la Juventus: "Approverei il suo acquisto nella maniera più assoluta - dice a TuttoJuve -. Starebbe come il calcio sui maccheroni in una squadra giovane e forte. Lui, con la sua esperienza, avrebbe la capacità di fare il metronomo e cambiare il volto del centrocampo bianconero. Sarebbe un acquisto eccellente".

Il paragone con il passato

Mirabelli sostiene che vedere Calhanoglu in Turchia sarebbe uno spreco e così torna ad analizzare un eventuale acquisto della Juventus da svincolato: "La mente va al 2011, equivarrebbe all'arrivo di Andrea Pirlo. Fu uno dei protagonisti di quell'epoca meravigliosa in cui la Juve vinse tantissimo. Ripeto, a zero prenderei l'interista tutta la vita".