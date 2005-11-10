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Esclusiva TMW

L’uomo dietro il Primitivo di Ronaldinho: "Le leggende, come i grandi vini, durano nel tempo"

Esclusiva TMW
Giacomo Iacobellis
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Giacomo Iacobellis
Oggi alle 09:30Serie A
16.11.2026 09:30Serie A
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All'indomani del suo ritorno in campo a 46 anni con il Ravenna, l'imprenditore vinicolo racconta a TMW il rapporto speciale con il fuoriclasse brasiliano.
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Undici anni dopo l'ultima partita ufficiale, Ronaldinho ieri è tornato a respirare l'atmosfera del calcio giocato. A 46 anni, con la maglia del Ravenna, il fuoriclasse brasiliano ha riassaporato il campo e l'abbraccio della gente, riportando per un pomeriggio al centro della scena quella magia che non ha mai smesso di accompagnarlo. Un ritorno che va oltre il risultato e la prestazione, perché certe figure appartengono alla memoria collettiva di questo sport. E c'è chi questa magia ha avuto la fortuna di viverla da vicino, non soltanto da spettatore.

L'intervista di TMW a Fabio Cordella

È Fabio Cordella, che con Ronaldinho condivide un rapporto personale e professionale costruito nel tempo, fino a diventare una vera amicizia. "È stata un'emozione straordinaria, ma voglio andare oltre l'aspetto puramente calcistico. Ronaldinho non è semplicemente un ex calciatore: è un patrimonio del calcio mondiale, un uomo che ha regalato felicità a milioni di persone. Rivederlo in campo, a 46 anni, con quel sorriso che lo ha reso unico, significa ricordare a tutti che il calcio è prima di tutto gioia, passione, divertimento e condivisione".

Cordella ha vissuto da vicino anche le ore che hanno accompagnato il ritorno del brasiliano. "Più che sentirlo, sono stato con lui fino a questo momento! Ho avuto quindi la fortuna di vivere da vicino queste due giornate speciali e di condividere personalmente le sue emozioni". Un legame che, come racconta, va ben oltre gli impegni professionali: "Con Ronaldinho abbiamo costruito negli anni un rapporto che va ben oltre quello professionale. C'è una grande amicizia, stima reciproca e soprattutto un legame umano autentico e familiare, così come anche con suo fratello Roberto".

A colpirlo, soprattutto, è la persona che si nasconde dietro il campione. "Nonostante tutto quello che ha vinto e rappresentato nella storia del calcio mondiale, è rimasto una persona semplice, sorridente, capace di emozionarsi ancora davanti all'affetto della gente". Una semplicità che, a detta di Cordella, si manifesta soprattutto davanti ai più giovani. "Vedere quanto entusiasmo riesca ancora a generare, soprattutto nei bambini e nei ragazzi, è qualcosa di meraviglioso. E posso assicurarvi che il suo sorriso non è cambiato. È lo stesso sorriso che ha fatto innamorare milioni di persone del calcio".

Da qui anche una riflessione sul momento del movimento calcistico. "Oggi si parla troppo spesso di calcio attraverso polemiche, interessi economici e risultati. Ci dimentichiamo di quanto sia importante far sognare i bambini e trasmettere alle nuove generazioni i veri valori dello sport". Per Cordella, Ronaldinho rappresenta proprio questo: "Il calcio ha un bisogno enorme di ritrovare entusiasmo, passione e soprattutto figure capaci di ispirare i giovani. Il calcio ha bisogno di leggende che trasmettano emozioni, non soltanto di campioni che vincano trofei".

Dal ritorno in campo al... vino per The Wine of the Champions

Ma il rapporto tra i due ha anche una dimensione imprenditoriale, che porta il nome di The Wine of the Champions. Un progetto internazionale nato oltre dieci anni fa proprio da un'intuizione di Cordella: mettere in dialogo due mondi apparentemente lontani, quello del grande calcio e quello dell'eccellenza enologica. Ronaldinho ne è uno dei protagonisti e dei soci.

"Con lui abbiamo voluto realizzare qualcosa che rappresentasse davvero la sua personalità: vini di grande carattere, eleganti, generosi e capaci di lasciare un ricordo". Tra le etichette c'è il Ronaldinho Primitivo del Salento, prodotto a Copertino, nel cuore della terra di Cordella. Nasce da uve Primitivo in purezza, provenienti da vigneti allevati ad alberello e raccolte rigorosamente a mano, e viene affinato per 24 mesi in barrique di rovere francese. Ma il progetto guarda anche oltre i confini italiani, con collaborazioni in Borgogna, attraverso un Pinot Noir, e con Champagne che portano il nome sempre del campione brasiliano.

Oggi The Wine of the Champions riunisce oltre venti leggende dello sport internazionale. E per Cordella il senso dell'iniziativa è chiaro: "Il nostro obiettivo non è vendere una bottiglia con il nome di un campione, ma creare grandi vini che siano all'altezza della sua leggenda. Le carriere calcistiche finiscono, ma le leggende, proprio come i grandi vini, sono destinate a durare nel tempo", ha concluso, tornando proprio sul nuovo clamoroso esordio nel calcio professionistico del classe 1980 Ronaldinho.

© Riproduzione riservata

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