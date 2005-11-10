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Addio Belgio, Lukaku come Messi e CR7: "16 anni incredibili, sono in pace con la mia decisione"

Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 10:57Calcio estero
16.11.2026 10:57Calcio estero
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Romelu Lukaku chiude la sua avventura con la nazionale belga. L'attaccante saluta dopo 16 anni, quattro Mondiali e tre Europei.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

All'indomani della vittoria contro l'Italia, che l'ha visto restare in panchina per 90 minuti, si chiude un capitolo importante della carriera di Romelu Lukaku. L'attaccante del Fenerbahçe, classe 1993, ha annunciato attraverso i propri canali social il ritiro dalla nazionale belga, mettendo dunque fine a un percorso iniziato nel marzo 2010, quando aveva appena 16 anni. "In questi 16 anni ho dato tutto quello che avevo per la nazionale. Ho attraversato ogni emozione possibile", ha scritto Big Rom nel suo messaggio d'addio pubblicato su Instagram. Una storia lunga quattro Mondiali e tre Europei, vissuta accanto ad alcuni dei protagonisti più importanti della storia recente dei Diavoli Rossi.

I ringraziamenti di Lukaku

Nel suo messaggio, Lukaku ha voluto ringraziare compagni, allenatori e tifosi per il sostegno ricevuto durante questi anni: "Ho giocato con compagni straordinari ai quali sarò sempre grato. Voglio ringraziare tutti gli allenatori per avermi spinto e aver avuto fiducia in me. È stato un bellissimo viaggio, mi sono goduto ogni singolo momento". Il centravanti ex Inter, Roma e Napoli ha poi ribadito l'orgoglio di aver rappresentato il proprio Paese in quattro edizioni della Coppa del Mondo e tre degli Europei, senza dimenticare il rapporto con i sostenitori belgi.

I numeri di Lukaku coi Diavoli Rossi

Lukaku lascia la nazionale da miglior marcatore della sua storia, con 94 gol in 135 presenze. Numeri che raccontano il peso avuto dall'attaccante 33enne nella generazione che ha portato il Belgio fino al terzo posto nel Mondiale 2018 in Russia. "Sono in pace con la mia decisione di fermarmi qui. Non dimenticherò mai quei momenti. È stato incredibile, emozionante e sono grato per tutto". Un saluto che segna la fine di un'era per il calcio belga.

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