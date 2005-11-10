Anelli brilla in Serie C: Vicenza e Carrarese sulle tracce del bomber del Renate

Otto gol in 14 giornate e il primo posto nella classifica marcatori del Girone A di Serie C. L'avvio di stagione di Nicola Anelli ha attirato l'attenzione anche di società di categoria superiore. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, l'attaccante classe 2004 del Renate è finito nel mirino di Vicenza e Carrarese, entrambe interessate a seguirne da vicino la crescita.

Anelli, la tripletta contro il Desenzano conferma le sue qualità

Il centravanti brianzolo si è messo in evidenza con continuità, trovando la via del gol in otto occasioni nelle prime 14 giornate. Tra le prestazioni più significative c'è quella contro il Desenzano, quando ha realizzato la prima tripletta della sua carriera tra i professionisti, confermando il proprio fiuto per il gol e la capacità di incidere nei momenti decisivi.

Vicenza e Carrarese osservano il bomber del Renate

Le due società di Serie B restano alla finestra e monitorano il rendimento di Anelli, diventato uno dei profili più interessanti del Girone A. Il mercato è ancora lontano, ma il suo nome potrebbe essere tra quelli da seguire con attenzione in vista delle prossime sessioni.