La Serie C non ha bisogno di Ronaldinho

Il ciclone Ronaldinho è passato. Cosa ci lascia in eredità? Dal punto di vista calcistico qualche colpo degno del suo repertorio di straordinario fuoriclasse e un contributo alla vittoria del Ravenna contro il Forlì. Poi, c'é tutto il resto. Un cocktail di curiosità, emozioni, voglia di fermare il tempo. Il derby di Romagna è stato un piccolo evento come dimostrano le montagne di titoli su qualsiasi organo di informazione e l'auditel della gara trasmessa da Sky. Se Ronaldinho doveva servire ad accendere i riflettori su un certo mondo la missione è perfettamente riuscita.

RONALDINHO NON SERVE ALLA SERIE C

Ora che si sono spente le luci resta in piedi una domanda: il fuoriclasse brasiliano serve alla crescita della Serie C? Tra l'altro Ronaldinho nel chiudere per il momento questa esperienza ha lasciato la porta aperta alla possibilità di ritornare in Italia se il Ravenna fosse interessato a rivederlo in campo con la maglia giallorossa. Non so quale sarà la decisione dei dirigenti romagnoli. Penso però che Ronaldinho debba essere vissuto come un momento unico, da non ripetere. Il Ravenna non ha bisogno dei colpi, a tempo limitato, di questo fenomeno che non riesce a staccarsi dal pallone. E' una squadra forte, con alle spalle una società forte. I romagnoli hanno tutte le carte in regola per vincere il loro girone e conquistare la promozione in Serie B senza dover passare dalla lotteria dei play-off.

LE SFIDE DELLA LEGA PRO

La Serie C, con l'ottimo presidente Marani, sta portando avanti battaglie più profonde. Nel nome di Gianfranco Zola sta cercando di diventare il palcoscenico ideale per la crescita di giovani talenti italiani. Quelli di cui abbiamo tutti un bisogno disperato a cominciare dal commissario tecnico Mancini. Salutato Ronaldinho con un applauso torniamo a lavorare in questa direzione. Chiedendo alle società di avere coraggio con i nostri talenti. La Serie C deve vivere nel futuro e non nel passato