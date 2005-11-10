De Cuyper, il gol all’Italia riaccende il mercato: il retroscena sul tentativo del Milan nel 2025

Il gol segnato all’Italia il 15 novembre ha riportato Maxim De Cuyper al centro dell’attenzione delle big di Serie A. Il terzino belga ha firmato al 15’ il momentaneo 1-1, dando il via alla rimonta dei Diavoli Rossi chiusa sul 4-1. Ma il suo nome era già sui taccuini delle big italiane: come raccontatovi qualche giorno fa su TMW, Juventus, Milan e Roma seguono infatti il classe 2000 del Brighton. La rete di Bruxelles ha quindi offerto un’altra vetrina a un profilo che la Serie A conosce da tempo.

Il retroscena più concreto riguarda il Milan

Nel febbraio 2025, mentre si discuteva del futuro di Theo Hernandez, i rossoneri avrebbero incontrato un rappresentante dell’entourage di De Cuyper, allora al Club Brugge. Anche la Juventus aveva raccolto informazioni, mentre la Roma si era interessata successivamente. Il Brugge chiedeva 20-25 milioni, ma nell’estate 2025 a chiudere fu il Brighton: circa 20 milioni più bonus e contratto fino al 2030 per il giocatore.

Quanto costerebbe portarlo in Serie A

Oggi lo scenario è cambiato. De Cuyper si è ambientato in Premier League e in questa stagione ha già collezionato 16 presenze, quattro gol e quattro assist. Spinta, qualità nel cross e duttilità tattica lo rendono appetibile per le italiane. Il Brighton, però, non vorrebbe cederlo a gennaio e la valutazione potrebbe toccare i 50 milioni. Una cifra che complica l’operazione: il gol all’Italia rilancia il suo nome, ma per riportarlo in Serie A servirà un investimento superiore a quello mancato nel 2025.