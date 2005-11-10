Belgio, chi raccoglierà l'eredità di Lukaku? CDK falso 9, ma Van Bommel valuta un ex Juve

Per sedici anni Romelu Lukaku è stato il riferimento offensivo del Belgio. Con il suo addio, il ct Mark van Bommel perde il miglior marcatore della storia della nazionale e soprattutto un centravanti difficilmente replicabile per caratteristiche fisiche, capacità di attaccare la profondità e presenza in area. Il primo candidato alla successione? Charles De Ketelaere falso 9. Il fantasista dell'Atalanta è già stato utilizzato infatti più volte come centravanti (per ultimo, nella vittoria di ieri contro l'Italia), anche se il suo profilo offre soluzioni piuttosto differenti rispetto a quelle di Big Rom: più partecipazione alla manovra e qualità tecnica, ma meno presenza da riferimento offensivo. Con 10 gol in 41 presenze, il belga è comunque una delle alternative più consolidate al bomber in forza al Fenerbahce.

Le alternative di ruolo: c'è anche un ex Juve

Alle sue spalle ci sono Loïs Openda e Matias Fernández-Pardo. Il primo, classe 2000, ha già 35 presenze in nazionale, ma soltanto tre gol e deve trovare maggiore continuità. Il secondo, 21 anni, rappresenta invece una soluzione per il futuro: sette apparizioni internazionali, ancora nessuna rete e un percorso di crescita da completare al Newcastle. Attenzione anche a Hugo Cuypers, attaccante del Monterrey convocato per la prima volta a novembre. Il classe 1997 è un centravanti più tradizionale, ma a 29 anni potrebbe rappresentare soprattutto una soluzione di transizione.

Le scommesse Stassin, Vermant e Bassette

La nuova generazione propone inoltre Lucas Stassin, Romeo Vermant e Norman Bassette, profili che hanno già attirato l'attenzione nelle selezioni giovanili senza conquistare ancora un posto stabile tra i grandi. La sensazione è che il Belgio non debba semplicemente trovare un nuovo Lukaku, ma costruire un attacco con caratteristiche diverse. Perché sostituire i suoi 94 gol in 135 presenze sarà una delle sfide più complicate della nuova era dei Diavoli Rossi.